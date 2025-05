Playout Serie B rinviato, De Luca: «decisione gravissima a meno di 24 ore dal calcio d'inizio» - Calcio News 24

Il playout tra Salernitana e Frosinone, previsto per lunedì 19 maggio, è stato rinviato a data da destinarsi dalla Lega Serie B. Il motivo è legato a una penalizzazione di 4 punti al Brescia per irregolarità amministrative, che ne causerebbe la retrocessione diretta in Serie C. Di conseguenza, il Frosinone si salverebbe, mentre la Salernitana dovrebbe affrontare la Sampdoria negli spareggi salvezza. La situazione è ancora fluida e potrebbero arrivare ricorsi da parte del Brescia, ma FIGC e Lega sembrano intenzionate a confermare il nuovo scenario.

Il rinvio ha colto di sorpresa l’ambiente salernitano, già pronto per la gara d’andata all’Arechi, con tanto di conferenza stampa dell’allenatore Pasquale Marino già tenuta. La decisione ha suscitato polemiche, anche a livello istituzionale, tra cui anche il presidente della Campania De Luca, che ha commentato così su Facebook.

«È gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di serie B tra Salernitana e Frosinone. In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell’ordine pubblico e delle tensioni conseguenti».