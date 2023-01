Plusvalenze Juve, Paratici: «Siamo ancora in una fase in cui ci sono cose non chiarite»

Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, ha parlato del caso plusvalenze della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

PARATICI – «In questo momento sono non pronto e non dico turbato, però… Mi dà fastidio anche parlarne, ma non per voi. Assolutamente anzi… Siamo ancora in una fase in cui ci sono cose non chiarite. Non mi sento pronto a parlarne. Io il responsabile? Ognuno ha la sua visione, ma adesso è unilaterale. Cioè, c’è uno che attacca e l’altro può solo difendersi, senza superare la metà campo».