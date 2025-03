Plusvalenze Roma, la FIGC ha avviato un indagine dopo il rinvio a giudizio di Pallotta: le ultime

Plusvalenze Roma, la Procura della FIGC ha aperto un indagine dopo il rinvio a giudizio dell’ex Presidente giallorosso Pallotta

La Procura della FIGC, come riportato dall’ANSA ha avviato un’indagine sul caso delle plusvalenze Roma, a seguito del rinvio a giudizio dell’ex presidente giallorosso James Pallotta e di cinque suoi ex dirigenti: Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht.

L’indagine nasce dall’inchiesta della Procura di Roma, che ha portato all’accusa nei confronti dei vertici del club per presunte irregolarità nella gestione finanziaria durante la loro gestione. Tuttavia, la fase investigativa della giustizia sportiva è ancora agli inizi. Il procuratore federale Giuseppe Chiné non ha ancora convocato né gli ex dirigenti né i rappresentanti dell’attuale proprietà per acquisire informazioni o chiarimenti sulla vicenda. Il procedimento della Procura FIGC servirà a valutare eventuali violazioni dei regolamenti sportivi, mentre il processo penale proseguirà parallelamente in sede ordinaria.