Questa sera il Paris Saint-Germain affronta il Bayern Monaco nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League

L’unica precedente sfida dell’allenatore del PSG Mauricio Pochettino contro il Bayern Monaco in Champions League risale all’ottobre 2019, sconfitta 2-7 alla guida del Tottenham.

Il record di gol subiti per un manager nelle prime due partite contro un avversario nella competizione è di 12: Aleksandr Yermakovich vs Shakhtar Donetsk e Brendan Rodgers vs PSG.