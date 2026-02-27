Pogba, l’ex Juventus verso l’addio al Monaco: spunta una possibile novità sul futuro del francese

Pogba, l’ex Juve verso un possibile addio al Monaco: nuove indiscrezioni rilanciano scenari importanti sul futuro del francese

Il futuro di Paul Pogba potrebbe diventare uno dei temi centrali del mercato estivo 2026. Dopo la parentesi al Monaco, che gli ha permesso di ritrovare minutaggio e competitività, il centrocampista francese sarebbe nuovamente vicino a un bivio importante. Le indiscrezioni riportate da Schira parlano infatti di una possibile separazione dal club del Principato al termine della stagione, aprendo scenari di grande interesse per il calcio internazionale.

L’esperienza monegasca ha rappresentato per Pogba una sorta di rinascita: arrivato per ritrovare continuità e condizione, ha mostrato lampi della sua classe, quella visione di gioco e quella forza fisica che lo avevano reso uno dei migliori interpreti del ruolo nel decennio scorso. Ma la volontà di tornare a competere ai massimi livelli europei, unita all’attenzione di diversi top club pronti a puntare ancora su di lui, potrebbe spingerlo verso una nuova destinazione di prestigio.

Se l’addio al Monaco dovesse concretizzarsi, si aprirebbe una vera asta internazionale. Restano vive le piste che portano alla Serie A, mentre la Saudi Pro League continua a monitorare il giocatore con offerte economicamente irrinunciabili. Anche la MLS rimane un’opzione concreta, attratta dal suo enorme potenziale mediatico oltre che tecnico. La scelta finale dipenderà dalle ambizioni di Pogba: cercare un campionato meno stressante o tentare l’ultima grande sfida in un club da Champions League. In ogni caso, il suo eventuale trasferimento sarebbe uno dei colpi più attesi del mercato 2026.