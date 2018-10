Pogba, l’avventura allo United è al capolinea: via a gennaio? Juve vigile

I tifosi lo contestano, grandi ex come Shearer lo criticano. Pogba potrebbe tornare alla Juve già a gennaio

Lo 0-0 in casa contro il Valencia ha certificato, se mai ce ne fosse bisogno, lo stato di crisi del Manchester United. Una squadra assente sia in campo che fuori, con uno spogliatoio con i nervi a fior di pelle e un allenatore sulla graticola. Uno dei giocatori finito sul banco degli imputati è sicuramente Paul Pogba che nelle scorse settimane aveva fatto capire senza mezzi termini che la sua esperienza a Manchester sarebbe conclusa. Dopo lo 0-0 di ieri sera, apriti cielo: a parte il gossip sul futuro di José Mourinho, evidentemente ancor più in bilico dopo l’ultimo flop di Old Trafford (lo United non vince dal 3-0 rifilato allo Young Boys in Svizzera, sofferto per giunta), è Pogba il vero centro di gravità sia per la stampa locale che per gli stessi tifosi dei Red Devils.

Fosse per l’ex juventino, le valigie sarebbero pronte da tempo. Anche perché non si contano più gli attacchi da parte degli ex giocatori o allenatori nei confronti del Polo. L’ultimo è stato l’ex cannoniere Alan Shearer, che a Newcastle continuano a venerare, al contrario della famiglia Pogba: «E’ il calciatore più pagato nella storia del club, però lui non è buono neanche a pulire gli scarpini dei più grandi giocatori della storia dello United». Persino Sir Alex Ferguson, colui che crebbe Cristiano Ronaldo ma che per il Polpo non nutre particolare stima, ha detto di recente che Paul «è una fonte di guai». Si scatenerà quindi a gennaio, molto probabilmente, un’asta per il francese tra Juve e Barcellona.In Catalogna, tuttavia, non credono in un’accelerata dell’affare in vista di gennaio anche se nel caso la concorrenza non si lascerebbe abbindolare: è la strategia di chi sa come funziona nel mercato, per cui se una pista si sgonfia mediaticamente vuol dire che sotto traccia i contatti sono incessanti. Funziona in questo modo anche dalla sponda juventina: le telefonate tramite emissari sono pressoché quotidiane e i rapporti con l’agente Mino Raiola restano molto buoni. Juve e Barça sono pronte a sferrare l’attacco decisivo per accaparrarsi Paul Pogba.