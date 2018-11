Pogba e Messi da Salt Bae a Dubai: wow, che spasso! – VIDEO

Pogba e Messi in vacanza a Dubai: il centrocampista del Manchester United e l’asso del Barcellona si sono incontrati nel ristorante dello chef turco Salt Bae

Cosa ci fanno insieme Paul Pogba e Leo Messi? Di sicuro non giocano a calcio. Entrambi però sono stati pizzicati in quel di Dubai l’altra sera nello stesso ristorante, quello del noto chef turco Nusret Gokce, meglio noto ai più come Salt Bae (per la curiosa maniera, tra l’altro imitatissima, in cui condisce con il sale le proprie carni prelibate). Sia il francese del Manchester United che l’argentino del Barcellona, in pausa durante la sosta internazionale e non convocati dalle rispettive nazionali per via di qualche acciacco fisico, si sono goduti insieme una piacevole serata all’insegna del diverimento e delle chiacchiere.

Tra i due è stato ovviamente Pogba – agghindato tra l’altro con il suo inconfondibile stile, basti guardare le immagini – ad aver regalato, a favore di social, lo spettacolo più interessante, imitando Salt Bae. Sia il francese che Messi si sono poi goduti una fitta chiacchierata: prove di intesa in vista di un possibile futuro del Polpo Paul al Barcellona? Le voci lo spingono verso un ritorno alla Juventus, ma mai dire mai…