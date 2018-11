Raiola in tour: tappa anche alla Juventus, oggi si parla di Pogba

Juventus: incontro in agenda con Mino Raiola. Il procuratore italo-olandese, dopo aver incontrato il Milan per Ibrahimovic, discute con i bianconeri del possibile ritorno di Pogba

Il tour di Mino Raiola è cominciato ieri a Milano, ma dovrebbe proseguire oggi dalle parti di Torino: il super-agente italo-olandese ha infatti aproffittato della sosta internazionale per iniziare a spianare la strada per alcuni dei suoi assistiti più celebri in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Ieri l’incontro col Milan: si è parlato del rinnovo di Giacomo Bonaventura, ma anche e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic. Per l’attaccante dei Los Angeles Galaxy sono pressanti ormai le voci di un possibile ritorno in rossonero: la richiesta dello svedese sarebbe di circa 6 milioni di euro netti spalmati su di un contratto valido da gennaio e per 18 mesi circa (fino alla fine della prossima stagione). Si lavora per definire i termini della trattativa, che è ancora assai probabile.

Oggi invece Raiola dovrebbe incontrare la Juve per parlare di un altro eccellente ritorno, quello di Paul Pogba: per il centrocampista del Manchester United, di fatto in rotta con José Mourinho, non sembrano tantissime le possibilità di una re-union bianconera già a gennaio, ma non è detto non vengano comunque gettate le basi dell’affare in vista della prossima estate. Ufficialmente i motivi dell’incontro tra Raiola e la Juventus sarebbero riconducibili soprattutto a un altro degli assistiti del procuratore: Moise Kean. Il giovane attaccante bianconero sarebbe per gennaio al centro delle trattative (tutte di prestito) di Galatasaray, Parma, Frosinone, Udinese ed Empoli.