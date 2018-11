Il Milan potrebbe aggiungere centimetri in mediana e in attacco. Rossoneri su Fabinho e Ibrahimovic

Il Milan fa la spesa per sopperire agli infortuni che hanno colpito la rosa milanista nelle ultime settimane. Da Bonaventura a Biglia passando per Caldara e Musacchio, il tecnico rossonero Rino Gattuso sarà costretto a fare di necessità virtù. Rino dovrà pazientare e tirare la carretta fino a gennaio. I rossoneri dovrebbero intervenire sul mercato per ingaggiare nuovi calciatori. Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Zlatan Ibrahimovic e Fabinho: 195 e 188 cm di forza e classe, due giganti per il nuovo Milan.

La proprietà americana del Milan ci aveva già pensato in estate prima di aondare il colpo su Gonzalo Higuain, ma ora con una situazione economica vantaggiosa è tornata nuovamente di moda l’idea dello svedese. Zlatan potrebbe arrivare a titolo gratuito: il Milan gli ha offerto 1,5 milioni per 6 mesi, il giocatore, 37 anni, vorrebbe un contratto di un anno e mezzo. Attenzione poi alle novità sul fronte Fabinho. Il centrocampista brasiliano è stato utilizzato col contagocce da Klopp e potrebbe lasciare i Reds. Il Liverpool lo ha pagato 45 milioni e potrebbe cederlo in prestito per non bruciare l’investimento: il Milan c’è.