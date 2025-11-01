Pogba, che sfortuna! Infortunio alla caviglia che rinvia ancora il ritorno: oltre due anni senza partite ufficiali! Tutti gli aggiornamenti

Ritorno rinviato per Pogba: infortunio alla caviglia e digiuno di partite che dura da più di due anni. Le ultimissime

Paul Pogba dovrà ancora rinviare il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco. Il centrocampista francese, che avrebbe potuto esordire nel match di campionato contro il Paris FC, ha infatti accusato un nuovo infortunio che lo costringerà a restare fermo. Una tegola per l’allenatore Sébastien Pocognoli, che sperava di poter finalmente contare sull’ex Manchester United per dare maggiore qualità e personalità alla mediana biancorossa.

L’ultima apparizione ufficiale di Pogba risale al 3 settembre 2023, quando con la Juventus giocò uno spezzone di gara nella vittoria per 0-2 sul campo dell’Empoli. Poco dopo arrivarono la squalifica di 18 mesi per doping e lo svincolo dal club bianconero, interrompendo bruscamente il suo tentativo di rilancio. Da allora sono trascorsi quasi 26 mesi senza partite ufficiali, un’assenza che pesa sul percorso di un calciatore che, nonostante le difficoltà, resta uno dei nomi più attesi del panorama europeo.

Il Monaco, intanto, ha vissuto un avvio di stagione altalenante. Il pareggio interno con il Nizza alla settima giornata è costato la panchina ad Adi Hütter, sostituito da Pocognoli. Il nuovo tecnico, però, non ha ancora potuto schierare Pogba, frenato prima da un problema muscolare alla coscia destra e ora da una torsione alla caviglia. “Stiamo aspettando conferma sul grado della lesione, ma domani sarà assente”, ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa. L’attesa per il rientro del francese, legato al club fino al 2027, continua così a prolungarsi.

