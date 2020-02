Pogba promette: «Tornerò più forte di prima»

Paul Pogba ha parlato al canale Youtube dei fratelli Klitschko del suo infortunio e del suo ritorno in campo

INFORTUNI – «Gli infortuni capitano, devi farti trovare pronto. Può essere grave, ma può essere anche un lieve infortunio. La cosa più importante è tornare e non avere ricadute. E tornare più forte di prima. Bisogna stare attenti a non essere precipitosi, tornare in campo quando è il momento ed essere migliore di quando lo hai lasciato. Questo è il mio pensiero».