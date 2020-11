Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha commentato la sconfitta della Polonia in Nations League contro l’Italia

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha commentato la sconfitta della Polonia in Nations League contro l’Italia.

«Abbiamo giocato male, molto male. In realtà non ha funzionato niente. Dal punto di vista tattico non ha funzionato né la difesa né l’attacco. Questa partita ci ha dimostrato che dobbiamo ancora fare esperienza per migliorare. È stata per noi una brutta serata».