Polonia, Paulo Sousa si presenta: «Vogliamo essere una minaccia per tutti»

Nelle scorse settimane, Paulo Sousa è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della Polonia e oggi si è presentato in conferenza stampa.

MINACCIA – «Vogliamo rappresentare una minaccia per tutti i nostri avversari, attaccare efficacemente, controllare il ritmo del gioco gestendo bene la palla. D’altra parte, la storia del calcio polacco è in gran parte fondata sul contropiede e non possiamo rinunciare a questo. Deve far parte del nostro modello di gioco. Il fatto che molti dei nostri calciatori militino nei campionati migliori ci aiuterà sicuramente in tal senso».

ZIELINSKI – «Non vogliamo un solo leader, ma diversi. I giocatori stessi devono puntare al massimo, devono essere esigenti e ascoltare le istruzioni dello staff tecnico. Uno di questi leader potrebbe essere Piotr Zielinski , ma mi aspetto un contributo da tutti in campo e in panchina. Voglio parlare dei singoli giocatori solo quando affronteremo i primi appuntamenti. Ora, per vari motivi, non ha senso».