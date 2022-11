Polonia, Szczesny racconta il rigore parato: «In caso di gol, l’arbitro avrebbe dovuto annullarlo»

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus e ora al Mondiale con la Polonia, ha parlato al termine del match contro l’Arabia Saudita

RIGORE PARATO – «Avevamo studiato come li tira. Sapevo che aspettava di vedere che cosa avrei fatto prima di tirare, mi sono mosso verso sinistra e poi sono andato a destra e lui ci è cascato. Su Alburayk è stato più difficile anche se, in caso di gol, l’arbitro avrebbe dovuto annullare perchè era entrato troppo presto in area».