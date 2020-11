Infortunio Mbappé: niente remake con Ronaldo in Nations League. Le ultime notizie sull’attaccante francese

Salta la sfida generazionale tra Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo con le rispettive Nazionali: la stella nascente del calcio francese, infortunato da giorni ad una coscia non è in lista per la partita.

Cristiano Ronaldo, che con tutta probabilità giocherà nella partita del suo Portogallo con la Francia, campione del mondo uscente, non potrà quindi confrontarsi con l’attaccante d’oltralpe.