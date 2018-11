Portogallo-Polonia highlights e gol: le azioni salienti del match valido per l’ultima giornata di Nations League

Portogallo-Polonia highlights e gol: i momenti salienti della gara valida per l’ultima giornata di Nations League. All’Estadio Alfonso Henriques di Guimaraes va in scena la partita conclusiva del Gruppo 3 di Lega A della Nations League. Una sfida, quella tra Portogallo e Polonia, senza obiettivi di classifica: i portoghesi (7 punti) sono infatti già qualificati alle Final Four in programma a giugno, mentre i polacchi (1) già retrocessi nella Lega B della competizione. La partita di Guimaraes è diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev. Ecco i gol e gli highlights del match:

PORTOGALLO-POLONIA 1-0: ANDRE SILVA! Colpo di testa vincente dell’ex Milan, marcato in maniera un po’ troppo morbida da Klich sul cross dalla bandierina di Renato Sanches: palla sul palo più lontano e gol dell’1-0!