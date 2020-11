Prandelli cambia la Fiorentina: tridente e rilancio Vlahovic

Prandelli ha rimpiazzato Iachini sulla panchina della Fiorentina. Il nuovo tecnico pensa al tridente formato da Callejon, Vlahovic e Ribery

La Fiorentina ha esonerato Iachini dopo un inizio di stagione deludente, affidando la panchina a Cesare Prandelli. Un ritorno del tecnico di Orzinuovi alla guida dei viola, con l’obiettivo di rilanciare la squadra del presidente Commisso.

Prandelli ha intenzione di plasmare la squadra secondo le sue concezioni tattiche e pensa a dei cambiamenti rispetto al suo predecessore. Passaggio al 4-3-3 e rilancio in attacco del talentuoso Vlahovic come scrive La Gazzetta dello Sport. Ribery più vicino alla porta per assistere l’attaccante serbo, con Callejon a completare il tridente offensivo.