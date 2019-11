Prandelli: «Sarri? Ha avuto coraggio a togliere Cristiano»

Prandelli, l’ex ct della Nazionale è tornato a parlare della sostituzione di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan

Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de il Corriere dello Sport tornando soprattutto sulla sostituzione di Cristiano Ronaldo operata da Sarri in Juventus-Milan.

«Niente di particolare. Anche i campioni hanno il diritto di non essere sempre al 100%. Probabilmente ha qualche problemino fisico che lo sta condizionando, ma presto tornerà a marcare la sua diversità».



«Sarri ha avuto le palle, perché ci vuole coraggio a togliere Cristiano; ma io la leggo anche così: è stato rispettoso nei confronti dei compagni di CR7. Non drammatizziamo: siamo di fronte ad una società forte, ad un allenatore deciso e ad un campione che ha già capito che tirare il fiato può essere un bene anche per lui».