L’indimenticato ex CT azzurro si racconta a 360°, parlando del campionato italiano e della sua carriera

Fermo da inizio anno dopo l’esonero all’Al Nasr Dubai, Cesare Prandelli vorrebbe tornare ad allenare. E vorrebbe avere una chance in Italia, visto che è da addirittura 8 anni che non assapora da tecnico la Serie A. Il lombardo ha acquisito maggior esperienza e conoscenza di sé durante l’esperienza da CT e le opache apparizioni estere.

Intervistato da Radio 1, Ecco le parole di Prandelli sul futuro della sua carriera e sulla sua ex amata Fiorentina: «Tornare ad allenare? Sì, certamente. Mi piacciono le prove, sarò pronto in caso di offerta. Voglio tornare in Serie A, ho rifiutato più offerte estere, voglio solo l’Italia. Il progetto viola è sempre stato interessante, è più chiaro con Pioli al comando. Il nostro calcio ha bisogno di centrocampisti come Benassi. La Fiorentina è una squadra giovane, con qualità e giocatori moderni. Potrebbe essere la rivelazione del campionato. Serve l’ambiente unito anche con la città e la dirigenza, per pensare in grande».