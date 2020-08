Prandelli sull’esonero di Sarri: «Non me l’aspettavo…»

Cesare Prandelli ha commentato l’esonero da parte della Juventus di Maurizio Sarri

Cesare Prandelli, ex c.t. della Nazionale ed ex calciatore della Juventus, in una intervista a Il Giornale ha commentato l’esonero da parte del club bianconero di Maurizio Sarri.

«L’esonero i Sarri? No, sinceramente non me l’aspettavo però a volte il calcio è spietato. Prima ti regala qualsiasi cosa ma poi basta un niente perché tutto si azzeri. Gli allenatori lo sanno che tutti hanno la valigia pronta e in qualsiasi momento».