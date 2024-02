Premier League, un calciatore in riabilitazione da gas esilarante

Un calciatore di Premier League è andato in riabilitazione per la dipendenza al gas esilarante, la famiglia ha chiesto aiuto al club

Un calciatore di Premier League, il cui nome è rimasto anonimo, è in riabilitazione per una dipendenza da protossido di azoto, noto anche come gas esilarante. Si tratta di una sostanza che il governo inglese – che lo ha reso illegale – considera un farmaco di classe C e dà molta dipendenza, come dimostrato il suo utilizzo sempre maggiore tra i giovani nel Regno Unito. La famiglia del calciatore avrebbe chiesto aiuto al club di appartenenza, che ha deciso così di aiutarlo nel superare la dipendenza.

Non è il primo caso nel calcio inglese: Walker, Grealish, Sterling e Dele Alli sono alcuni dei calciatori che hanno ammesso di averne fatto uso in passato. Una fonte vicina alla squadra ha parlato con il Sun, rivelando che: «Fondamentalmente si sta disintossicando nello stesso modo in cui si farebbe se fosse dipendente dall’alcol o da qualsiasi altra droga. È il primo calciatore della Premier League ad essere curato per la dipendenza dal protossido di azoto ma, considerato quanto è diffuso il suo uso tra i giocatori, è improbabile che sarà l’ultimo.

Una stella della Premier ha recentemente festeggiato il suo compleanno sperperando quasi 10mila sterline in bombolette di gas. Non sono sicuro che tutti loro sappiano che oggi è un farmaco di classe C… Nessun giocatore, per esempio, si sognerebbe di avere una scorta di cannabis in casa, eppure in molti hanno una scorta di palloncini per sé e per i propri amici».