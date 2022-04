Premier League, Klopp loda Hodgson: «Si è rimesso in gioco a 80 anni»

Premier League, nella vittoria per 2-0 contro il Watford, Klopp ha lodato l’avversario Hodgson: «Si è rimesso in gioco a 80 anni»

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato a BT Sport al termine della vittoria per 2-0 contro il Watford.

KLOPP – «Non mi interessa l’analisi della partita. Voglio fare i complimenti a Roy Hodgson, che si è rimesso in gioco a 80 anni e ha messo su una squadra in ottima carreggiata! Ci serve maturità per fare meglio. I contropiedi sono stati i migliori da tanto tempo a questa parte. Avremmo potuto fare meglio, ma oggi non mi interessa granché».