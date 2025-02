Premier League, i risultati della 26ª giornata: l’Aston Villa ribalta il Chelsea, il West Ham ferma l’Arsenal

Premier League, i risultati della 26ª giornata: l’Aston Villa ribalta il Chelsea e accorcia sul Bournemouth, ko con i Wolves, il West Ham ferma l’Arsenal

L’Aston Villa batte in rimonta il Chelsea con la doppietta di Asensio e chiude così il sabato di Premier League. Una giornata in cui alla vetta ci sono stati molti movimenti significativi, a cominciare dal ko dell’Arsenal, che perde contro il West Ham. In zona Champions rallenta anche il Bournemouth, battuto dal Wolverhampton. Nelle altre partite vittorie nette di Tottenham e Brighton rispettivamente contro Ipswich e Southampton.

Everton-Manchester United 2-2 (19′ Betuncal [E], 33′ Doucouré [E], 72′ Bruno Fernandes, 80′ Ugarte)

Bournemouth-Wolverhampton 0-1 (36′ Cunha)

Ipswich Town-Tottenham 1-4 (18′, 26′ Johnson, 36′ Hutchinson [I], 77′ Spence, 84′ Kulusevski)

Southampton-Brighton 0-4 (23′ Pedro, 56′ Rutter, 71′ Mitoma, 82′ Hinshelwood)

Arsenal-West Ham 0-1 (44′ Bowen)

Fulham Crystal Palace 0-2 (37′ Andersen aut., 66′ Munoz)

Aston Villa-Chelsea 2-1 (9′ Fernandez, 57′, 89′ Asensio)