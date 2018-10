Wembley non si vende! Il presidente del Fulham ritira l’offerta

Lo scorso aprile Shahid Khan aveva formulato un’offerta di 685 milioni di euro per l’acquisto del Wembley Stadium.

Wembley non si vende. Dopo le voci dello scorso aprile sul possibile acquisto dell’impianto da parte del presidente del Fulham Shahid Khan, lo stesso imprenditore pakistano ha ritirato la proposta. Troppe divisioni all’intero della Football Association in merito alla decisione e anche l’opinione pubblica era largamente sfavorevole. L’intento di Khan era quello di acquistare lo stadio per poterci ospitare le gare dell’altra squadra di proprietà, gli Jacksonville Jaguars della NFL americana. La federazione inglese avrebbe poi pagato un costo per l’affitto dell’impianto e usato i soldi per lo sviluppo di vari progetti calcistici. L’imprenditore era infatti intenzionato a sborsare ben 685 milioni di euro. Una riunione speciale indetta per il 24 ottobre dovrà ratificare questa decisione, ma ormai è certo: Wembley rimarrà alla FA.