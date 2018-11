Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, contestato dalla Gradinata Nord: esposto uno striscione dai contenuti forti

Rottura sempre più netta tra i tifosi del Genoa e il presidente Enrico Preziosi. La squadra rossoblù, battuta questa sera in casa dal Napoli, raccoglie la terza sconfitta consecutiva in campionato. Dal ritorno in panchina di Ivan Juric, il Grifone ha ottenuto due punti in cinque gare; un andamento negativo che non va giù ai tifosi rossoblù, i quali hanno mal accettato l’esonero di Davide Ballardini. E durante la gara odierna col Napoli, nella Gradinata Nord dello stadio ‘Ferraris’ è stato esposto uno striscione che recitava: «Preziosi prima o poi anche tu morirai…il Genoa mai». Tanti fischi, da parte dei tifosi genoani, anche all’indirizzo di Miguel Veloso, marito della figlia del presidente genoano, Paola, il cui nome, all’annuncio delle formazioni, è stato sommerso da un boato di disapprovazione.