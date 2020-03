Pro Vercelli, Gilardino: «Sento i miei giocatori tutti i giorni, cerco di trasmettere positività»

Il tecnico della Pro Vercelli, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Mediagol.it dell’emergenza Coronavirus

EMERGENZA – «Purtroppo non siamo medici e non possiamo dire se le misure sono state corrette e tempestive, non credo che possiamo entrare nei particolari nel merito specifico di questa delicata questione».

PRESIDENTE SECONDO – «Per quanto mi riguarda, in qualità di allenatore della Pro Vercelli, posso affermare con certezza che il nostro presidente, Massimo Secondo, è stato uno dei primi che ha detto basta e che ha fermato di fatto l’attività agonistica della squadra e interrotto gli allenamenti. Lui lavora con le case di cura e toccava quotidianamente la realtà della diffusione del Coronavirus e la gravità delle relative conseguenze, quindi sapeva realmente di cosa si stava parlando e ha dunque deciso di fermare tutto».

CALCIATORI – «Per il momento i giocatori li sento tutti giorni tramite i preparatori atletici e anche personalmente, c’è un programma personalizzato che stanno seguendo a casa, lavorando nelle loro abitazioni, dato che non si può uscire. Ho detto loro di stare tranquilli e ho cercato di trasmettere positività in questo momento, ci sarà poi tempo e modo per poter lavorare».