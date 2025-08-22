Probabili formazioni Atalanta-Pisa, un derby nerazzurro ricco di curiosità. Le ultime - Calcio News 24

Probabili formazioni Atalanta-Pisa: le scelte di Juric e Gilardino per l’esordio stagionale

L’attesa per la prima giornata di campionato cresce, e tra le partite più interessanti del weekend c’è Atalanta-Pisa, in programma domenica 24 agosto alle ore 20:45. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Arena e trasmesso in diretta su DAZN. Entrambe le squadre arrivano a questo esordio con stati d’animo diversi ma con l’obiettivo comune di partire con il piede giusto. Ecco le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Pisa.

Atalanta, pochi dubbi per Juric

La Dea è pronta a iniziare la stagione senza alcuni elementi importanti: Kolasinac e Bakker restano fuori per infortunio, mentre Lookman è escluso fino al 2 settembre. Tuttavia, il rientro in gruppo di Ederson ha rassicurato lo staff tecnico. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, con la linea difensiva composta da Scalvini, Hien e Kossounou. Sulle corsie agiranno Bellanova e Zappacosta, mentre in mezzo al campo De Roon affiancherà proprio Ederson. In avanti, confermato Scamacca come punta centrale, con Krstovic inizialmente in panchina. Sulla trequarti resta il vero ballottaggio di giornata: De Ketelaere, Pasalic e Maldini si contendono due maglie.

Pisa, Gilardino medita cambi

Dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia contro il Cesena, il Pisa si presenta a Bergamo con alcune novità. Gli infortuni privano Gilardino di Lusuardi, Vural ed Esteves, ma tornano a disposizione sia il difensore Denoon che l’attaccante Meister. Confermato il 3-4-2-1 visto nella sfida di Coppa: in porta ci sarà Semper, galvanizzato dai quattro rigori parati. In difesa spazio a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Sulle fasce agiranno Touré e Angori, con Marin e Aebischer nel cuore del centrocampo. Sulla trequarti, Tramoni e Moreo supporteranno l’unica punta, ruolo conteso tra Meister, Lind e il nuovo acquisto Nzola, che potrebbe entrare a gara in corso.

Atalanta-Pisa: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

All. Juric

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

All. Gilardino

Le probabili formazioni Atalanta-Pisa potrebbero ovviamente subire modifiche nelle prossime ore, ma le indicazioni attuali offrono già un quadro chiaro delle strategie dei due tecnici.