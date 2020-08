Probabili formazioni Bologna-Torino, tanti gli indisponibili da entrambe le parti, le due squadre chiuderanno senza più niente da giocare

Probabili formazioni Bologna-Torino, tanti gli indisponibili da entrambe le parti, le due squadre chiuderanno senza più niente da giocare. Le probabili secondo goal.com.

COME ARRIVA IL BOLOGNA- Qualche commento negativo da parte di Mihajlovic, deluso dall’atteggiamento dei suoi di fine stagione, non c’è più nulla da giocare ma chiederà comunque un cambio di passo.

COME ARRIVA IL TORINO- Come una squadra che si è salvata perchè dietro vanno molto lentamente, qualche punto in più preso nella prima parte di stagione ha sicuramente aiutato, da domani inizieranno le discussioni per il dopo Longo, con Giampaolo in pole.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo, Denswil; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Juwara, Barrow; Santander.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Tomiyasu, Krejci, Dijks

TORINO (3-4-2-1): Rosati; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Squalificati: Lyanco, Meitè

Indisponibili: Baselli, De Silvestri, Singo, Millico