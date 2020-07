Bologna Torino, si osserverà un minuto di silenzio per il 40° anniversario strage del 2 agosto 1980

Bologna e Torino osserveranno un minuto di silenzio per il 40° anniversario della strage del 2 agosto 1980

La Lega Serie A ha autorizzato il minuto di silenzio prima della sfida del Dall’Ara tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e il Torino, nel quarantesimo anniversario della strage del 2 agosto 1980.

È una giornata sempre molto sentita per la cittadinanza bolognese. Nella mattinata non ci sarà il corteo tradizionale verso la Stazione centrale, ma ci sarà un ritrovo in Piazza Maggiore per onorare le vittime della strage di quarant’anni fa.