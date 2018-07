Probabili formazioni Inghilterra-Croazia: le ultime sulle semifinali dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio mercoledì 11 luglio alle 20

Ad un passo dal sogno. La Croazia per la prima volta nella sua storia, l’Inghilterra per tornarci dopo oltre 40 anni. Chi vince è finale. Chi vince va a Mosca a giocarsi la coppa. Non si scherza più, non sono ammessi errori o disattenzioni. Al Luzhniki Stadium Inghilterra e Croazia si sfideranno per accedere all’atto conclusivo di questo pazzo Mondiale, capace di regalarci delle sorprese incredibili (eliminazione Germania e Brasile) e delle favole da conservare (Uruguay e Russia). L’Inghilterra arriva in semifinale dopo un percorso abbastanza morbido, agli ottavi si è sbarazzata con qualche difficoltà della Colombia, mentre ai quarti è riuscita abbastanza agevolmente a mettere fine alla marcia svedese. La formazione di Southgate non è più da considerare una sorpresa. Gli inglesi sono compatti e maturi e non vogliono mancare la finale in un torneo dove tutte le big sono uscite. La Croazia, dal canto suo, ha superato Russia e Danimarca solamente ai calci di rigore dove i balcanici si sono dimostrati degli autentici cecchini. Come imposterà la partita Dalic? Cercherà di trasportarla fino ai rigori, punto debole degli inglese? Comunque vada sarà un match spettacolare.

QUI INGHILTERRA – Solito 3-5-2 per Southgate. Davanti a Pickford (strepitoso contro gli svedesi) agiranno Walker, Stones e Maguire. Centrocampo composto dalle ali Trippier e Young con in mezzo Henderson, Lingard e il Dele Ali pronto ad inventare e sfornare assist per Sterling ma soprattutto per Harry Kane, sempre più capocannoniere di questo mondiale.

QUI CROAZIA – Il ct Dalic sembra intenzionato a schierare l’11 che ha battuto, ai rigori, la Russia padrone di casa. Da verificare le condizioni di Subasic che nel corso della partita contro i russi ha riportato un lieve infortunio muscolare, che non gli ha impedito però di neutralizzare due rigori. Difesa composta da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. Al centrocampo il ballottaggio riguarda Kramaric (che ha segnato l’1-1 temporaneo) e Brozovic (che ha segnato il primo rigore per i croati), uno dei comporrà il terzetto alle spalle di Mandzukic insieme a Rebic e Perisic. In cabina di regia i due genietti Modric e Rakitic.

Probabili formazioni Inghilterra-Croazia (Mercoledì 11 luglio, ore 20)

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford, Walker, Stones, Maguire; Trippier, Young, Lingard, Henderson, Alli; Kane, Sterling. Commissario tecnico: Southgate

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. Commissario tecnico: Dalic

Inghilterra-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Inghilterra-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.