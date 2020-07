Probabili formazioni Lecce Fiorentina: Babacar dal 1′, viola con Cutrone

Probabili formazioni Lecce Fiorentina: le possibili scelte di Liverani e Iachini in vista della sfida della 33esima giornata di Serie A

Torna in campo la Serie A. Nella 33esima giornata anche la sfida tra Lecce e Fiorentina, due club in cerca di punti utili per la salvezza dopo i rispettivi pareggi nell’ultima giornata. Ecco le probabili formazioni del match.

COME ARRIVA IL LECCE – Dopo l’inaspettata ma importantissima vittoria sulla Lazio, il Lecce ha trovato un pareggio in casa del Cagliari. La squadra di Liverani, ora, sogna la salvezza e vuole continuare a racimolare punti per ottenerla al più presto. I pugliesi dovranno fare a meno di molti infortunati importanti: fuori Calderoni, Falco, Meccariello, Rossettini e Lapadula.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Momento importante per la Fiorentina, che dopo la vittoria contro il Parma ha trovato due pareggi contro Cagliari e Verona. Anche i viola vogliono ottenere punti per mettere in cassaforte la salvezza, non ancora raggiunta, nonostante una posizione in classifica che fa ben sperare. Nessuno squalificato per i viola, che avranno un solo assente per il match del Via del Mare: Benassi infortunato.

Probabili formazioni Lecce Fiorentina

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.