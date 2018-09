Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: tornano Hamsik e Callejon

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, quota giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo sabato pomeriggio al San Paolo

Il secondo anticipo della quarta giornata di Serie A metterà di fronte, sabato alle 18.00 al San Paolo, Napoli e Fiorentina. I partenopei devono immediatamente riscattarsi dalla brutta figura fatta nell’ultima giornata di campionato prima della sosta, al Ferraris contro la Sampdoria. Nonostante gli uomini di Ancelotti ci avessero abituato a due rimonte nelle prime due giornate di Serie A, non è successo a Genova dove i blucerchiati hanno surclassato tecnicamente i partenopei. Altro stato d’animo per la Fiorentina che si è sbarazzata, non senza qualche affanno, dell’Udinese grazie alla rete del goleador Benassi. I giovani ragazzi allenati da Pioli sembrerebbero aver trovato la quadra giusta, anche se il test contro il Napoli, primo vero big match per i viola, dirà molte cose sulle reali ambizioni di questa squadra che per ora viaggia a punteggio pieno. Il match del San Paolo si presenta così, carico di tensione e aspettative.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe apportare due modifiche rispetto alla formazione uscita sconfitta a Marassi. Le chiavi del centrocampo azzurro verranno riconsegnate a Marek Hamsik che si sposterà in mediana, mentre Callejon sostituirà Verdi sulla fascia. Per il resto tutto confermato con Ospina tra i pali, Hysaj e Mario Rui (in attesa di Ghoulam) sulle fasce con Albiol e Koulibaly al centro. Il mastino Allan davanti alla difesa insieme al capitano Hamsik e Zielinksi, libero di svariare per tutto il campo. In attacco spazio a Callejon, appunto, Insigne e Milik

QUI FIORENTINA – Due i cambi anche per Pioli nell’undici titolare che affronterà il Napoli. A cominciare dalla porta dove a difendere i pali ci sarà Dragowski, poichè Lafont nell’ultima gara ha risentito di una lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche giornata. A centrocampo spazio dal primo minuto per Veretout al rientro da una squalifica. Per il resto la difesa sarà confermata con Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. Gerson e Benassi insieme a Veretout a centrocampo. In attacco spazio all’enfant prodige Chiesa che supporterà insieme a Eysseric la punta Simeone.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina (Sabato ore 18.00)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Stefano Pioli