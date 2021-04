Roma Ajax: Fonseca ha scelto. Dzeko guida l’impresa

Paulo Fonseca sembra aver deciso l’11 titolare che stasera scenderà in campo contro l’Ajax: Dzeko per andare in semifinale

Paulo Fonseca sembra aver fatto ormai le sue scelte per l’11 titolare che questa sera scenderà in campo contro l’Ajax: confermato Cristante al centro della difesa e Calafiori sull’out di sinistra, come rivelato in conferenza stampa. In avanti spazio alla fantasia e all’esperienza: Pellegrini e Mkhitaryan dietro ad Edin Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko