Probabili formazioni Sampdoria-Napoli, terza giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo domenica sera al Ferraris

Si scontrano domenica sera al Ferraris Sampdoria e Napoli, che arrivano allo scontro con due situazione completamente opposte. Esordio nel suo stadio per la squadra di Genova, che si presenta finalmente al suo pubblico dopo la sconfitta di Udine e una prestazione per lo più dimenticabile, migliorata solo dopo l’ingresso nella ripresa di Ekdal e Saponara. Il Napoli di Ancelotti è invece primo in classifica con Juventus e Spal e non vorrà certo perdere questa posizione. Nonostante qualche incertezza difensiva, i partenopei hanno mostrato grande forza contro il Milan, riuscendo a rimontare da 0-2 a 3-2 vincendo la partita.

QUI SAMPDORIA – Cambi in vista per la formazione di Giampaolo. Con l’infortunio di Regini, al posto del poco preciso Andersen potrebbe fare il suo esordio in maglia blucerchiata Tonelli. Stesso destino per Jankto, che non ha per niente impressionato a Udine: al suo posto Barreto. Sempre a centrocampo, ancora assente Praet dopo l’infortunio al ginocchio. Tutti confermati gli altri, con il capitano Quagliarella a guidare l’attacco.

QUI NAPOLI – Anche Ancelotti pensa ad alcune modifiche nell’undici titolare. Confermata la linea difensiva con Ospina in porta e Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui di fronte a lui. Invece i protagonisti a centrocampo e in attacco potrebbero variare rispetto alle ultime uscite. Probabile l’inserimento del giovane Diawara al posto del capitano Hamsik. Davanti Verdi potrebbe avere la sua occasione presumibilmente al posto di Callejon. Confermato invece Milik al centro dell’attacco. Tanti gli infortuni in casa Napoli: Ruiz, Meret, Ghoulam, Malcuit e Younes.

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli (Domenica ore 20.30)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszysnki, Colley, Tonelli, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.