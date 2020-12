Serie A ultime dai campi LIVE: Napoli e Verona, rebus attacco

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: In rialzo le quotazioni di Ilicic e Miranchuk in vista della Roma. Atteso per domani il responso definitivo sulla presenza o meno di Toloi.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Pasalic, Ruggeri, Toloi.

BENEVENTO – La Giornata: Sanniti in preparazione al match con il Genoa: out Schiattarella per squalifica, possibile ritorno di Viola dal primo minuto?

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Improta, Hetemaj, Ionita; Iago Falque, Caprari, Lapadula.

Squalificati: Schiattarella.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini.

BOLOGNA – La Giornata: Seduta tattica a porte chiuse per Mihajlovic che difficilmente vedrà accorciarsi la lunga lista degli infortunati.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Mbaye, Hickey, Schouten.

CAGLIARI – La Giornata: Per un Godin ormai pronto per giocare dall’inizio, c’è un Walukiewicz a forte rischio per l’Udinese. Probabile l’inserimento di Ceppitelli.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ounas, Luvumbo, Tripaldelli, Walukiewicz.

CROTONE – La Giornata: Stessi effettivi a disposizione per Stoppa rispetto al match di Udine. In più, ritorna Magallan dopo la squalifica.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Henrique, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Cigarini, Rispoli, Benali.

FIORENTINA – La Giornata: Prandelli potrebbe confermare la difesa a 3 dopo le buone indicazioni ricevute nel match con il Sassuolo.

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Ancora fermo Pandev per la lombalgia, in attesa di accertamenti invece Pellegrini dopo il problema all’adduttore. Nota lieta il ritorno in gruppo di Zappacosta.

Probabile formazione (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Badelj, Sturaro; Scamacca, Destro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Zapata, Marchetti, Pandev, Pellegrini.

INTER – La Giornata: Sta decisamente meglio Vidal. che corre verso la convocazione contro lo Spezia. Vicino al recupero anche Pinamonti.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Sanchez, Brozovic.

JUVENTUS – La Giornata: Pirlo al Tardini senza il brasiliano Arthur e senza Dybala, alle prese con un affaticamento muscolare. Possibile turnover con Buffon, Kulusevski, Bernardeschi in lizza per una maglia da titolare.

Probabile formazione (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Demiral, Arthur, Chiellini, Dybala.

LAZIO – La Giornata: Torna in campo l’ariete Muriqi, mentre prosegue il lavoro differenziato per Acerbi e Leiva.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Proto, Vavro, Lulic, Fares, Leiva, Acerbi.

MILAN – La Giornata: Notizie positive su Theo Hernandez, di nuovo in gruppo e dunque in lizza per la convocazione con il Sassuolo. C’è ancora da attendere invece per Kjaer. Potrebbe essere già chiuso il 2020 di Ibrahimovic, alle prese con un fastidio al polpaccio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Kjaer, Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic.

NAPOLI – La Giornata: L’assenza prolungata di Osimhen, il mesetto di stop per Mertens e la squalifica di Insigne costringono Gattuso a mischiare le carte in attacco. Possibile l’inserimento di Elmas dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.

Squalificati: Insigne.

Infortunati: Osimhen, Mertens.

PARMA – La Giornata: Stagione finita per il giovane Nicolussi Caviglia dopo la rottura del crociato. Contro la Juve a rischio anche la presenza di Scozzarella e Pezzella. Possibile novità Sohm tra i titolari.

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Pezzella.

ROMA – La Giornata: All’indomani della vittoria sul Torino, occhi puntati già sulla trasferta di Bergamo nella quale tornerà dalla squalifica Cristante.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Zaniolo, Pastore, Santon, Mirante.

SAMPDORIA – La Giornata: Riappare Keita, finalmente. Ranieri porterà in panchina l’attaccante senegalese per magari concedergli uno scampolo di partita. Candreva sembra invece vicino al reintegro in rosa.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Prelec, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: Neroverdi concentrati sul big match contro il Milan. Crescono le quotazioni di Caputo dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Ayhan; Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Squalificati: Locatelli.

Infortunati: Romagna, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Ancora lontani dal rientro Verde e Zoet, alle prese con il lavoro differenziato.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: Chabot.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde.

TORINO – La Giornata: Granata arrabbiatissimi per la direzione di Abisso all’Olimpico. La testa deve però già andare al Bologna, forse l’ultima spiaggia per Giampaolo. Mancheranno lo squalificato Singo e il nuovamente infortunato Ansaldi.

Probabile formazione (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Lukic; Belotti.

Squalificati: Singo.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Zaza, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Il recupero post-covid di De Maio è la miglior notizia in casa friulana. Ancora allenamento differenziato per Arslan e Forestieri.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prodl, Jajalo, Ouwejan, Forestieri, Arslan, Okaka, Nuytinck.

VERONA – La Giornata: Emergenza attacco: Kalinic si rivedrà probabilmente solo nel 2021 e all’assenza di Favilli si aggiunge anche quella di Di Carmine. Improbabile pure un recupero lampo di Ceccherini.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni, Salcedo.

Squalificati: Barak.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic, Favilli, Ceccherini, Di Carmine.