Emergenza in attacco per il Napoli. Gattuso, nelle prossime due partite, potrebbe affidarsi a Elmas

Se fino a qualche settimana fa, il reparto offensivo del Napoli era secondo a pochi per qualità e, soprattutto, per quantità degli uomini da poter schierare, ora Gennaro Gattuso si trova in piena emergenza. Se prima, infatti, l’allenatore azzurro poteva contare su tre attaccanti dietro alla prima punta, si trova adesso a dover fare i conti con infortuni e squalifiche. Prima Victor Osimhen, problema alla spalla, e poi Dries Mertens, infortunatosi alla caviglia contro l’Inter, hanno dovuto alzare bandiera bianca e torneranno nel 2021. A mettere ancor più in difficoltà Gattuso, ci si è messa anche l’espulsione di Lorenzo Insigne a San Siro che presumibilmente sarà squalificato per due giornate, anche se il Napoli ha già pronto il ricorso. Così il tecnico dei partenopei si trova a dover reinventare l’attacco.

ATTACCO DA INVENTARE – Senza dubbi, il Napoli passerà dal 4-2-3-1 al 4-3-3 così da limitare l’uso di attaccanti. In rosa è rimasta una sola punta di ruolo, Andrea Petagna che ha però dimostrato di poter reggere il reparto avanzato azzurro. Sugli esterni restano i soli Lozano e Politano. Gattuso, però, per non forzare e sforzare troppo le sue due ali che si troverebbero a dover giocare due partite in pochi giorni (Lazio domenica e Torino mercoledì) potrebbe tirare dal mazzo la carta Eljif Elmas. Il macedone, che si porta in dote quel numero 7 appartenuto a un esterno quale José Maria Callejon, sta imparando a giocare in quella posizione. La velocità di gambe c’è, il dribbling non manca e allora perché non aspettarsi che Gattuso lo lanci dal 1′ in una delle prossime due partite. A Elmas non mancano neanche le doti fisiche, ma sarebbe puro Fantacalcio pensare a un colpo “alla Sarri” di Ringhio e vedere il macedone come falso nove.