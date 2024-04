Napoli, Marco Rossi: «Vedo bene Italiano alla guida degli azzurri»

Il CT dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato di vari argomenti tra cui la Nazionale, Calzona e il prossimo tecnico del Napoli

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha parlato a Teleclubitalia di vari argomenti tra cui la Nazionale ungherese e il Napoli.

UNGHERIA – «Io ho un contratto con la federazione ungherese fino a dicembre 2025, ma come il presidente ha affermato vorrebbe che io mi fermassi qui fino alla fine della mia carriera e che poi facessi il consigliere speciale in federazione. Mi sento molto apprezzato e ben voluto per questo non trovo motivo di cambiare»

CALZONA – «Io sulla possibilità del doppio incarico penso che sia qualcosa di possibile, ho i miei dubbi quando il campionato è di alto livello come quello italiano, quindi è possibile farlo come ha fatto Calzona per qualche mese ma non di più, un doppio incarico è più possibile se alleni una nazionale e qualche Club impegnato in qualche campionato meno competitivo»

FUTURO – «Non ho avuto chiamate dalla Serie A ma altre offerte interessanti che non sono andare avanti dalla Premier League, ma dopo il percorso fatto con l’Ungheria non mi sembrava giusto lasciare, adesso ho avuto un offerta a dicembre ma non mi sembrava il caso pensarci prima di disputare l’europeo »

NAPOLI – «Per la panchina del Napoli vedo bene Italiano. Leggo spesso sui giornali che viene accostato il nome di Italiano sulla panchina del Napoli per la prossima stagione, e penso sarebbe una scelta azzeccata»