Serie A ultime dai campi LIVE: Djuricic verso il sì

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Ufficiale l’ingaggio del laterale danese Maehle, disponibile però solo dal 4 gennaio quando aprirà il mercato. Sul fronte Sassuolo, da valutare le condizioni di Toloi.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Pasalic, Ruggeri.

BENEVENTO – La Giornata: Risposte positive dalla visita di controllo per Caldirola, il quale potrà iniziare ad allenarsi parzialmente sul campo.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Iago Falque.

BOLOGNA – La Giornata: Primo allenamento per i rossoblù a Casteldebole: solo palestra per Skorupski, Ravaglia e Sansone, terapie per Mbaye e Santander.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Ravaglia, Mbaye, Sansone.

CAGLIARI – La Giornata: Operazione riuscita in Austria per Rog, mentre è stata giornata di visite mediche per Nainggolan, disponibile da lunedì.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Luvumbo, Tripaldelli, Faragò, Klavan, Rog.

CROTONE – La Giornata: Doppia seduta per i calabresi, concentratissimi nel preparare la sfida che aprirà il 2021 contro l’Inter.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Rispoli, Benali.

FIORENTINA – La Giornata: Tutti negativi anche i tamponi viola che dunque hanno potuto riprendere senza intoppi la preparazione.

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

Squalificati: Biraghi.

Infortunati: Cutrone.

GENOA – La Giornata: Doppio allenamento al Signorini per la truppa di Ballardini, divisa tra palestra e lezioni tattiche.

Probabile formazione (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Radovanovic, Criscito; Destro, Pandev.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Marchetti, Pellegrini, Sturaro.

INTER – La Giornata: Nerazzurri di nuovo tutti insieme ad Appiano Gentile con Vecino, Pinamonti e Sanchez ormai molto vicini al pieno recupero.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Sanchez.

JUVENTUS – La Giornata: Prima giornata di allenamenti collettivi (tranne che per CR7 e Rabiot, sotto tampone) per i bianconeri che sono impegnatissimi anche sul fronte mercato: bloccato il genoano Rovella per giugno.

Probabile formazione (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Squalificati: Cuadrado.

Infortunati: Arthur.

LAZIO – La Giornata: Lavoro differenziato in palestra per Luiz Felipe, mentre Lulic prosegue la lunga riabilitazione sul campo.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Proto, Lulic, Fares, Parolo, Correa.

MILAN – La Giornata: Visita di controllo per Ibra, ma i tempi non verranno forzati in alcun caso. Idem per Bennacer, anch’egli con metà gennaio nel mirino.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Squalificati: Hernandez.

Infortunati: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic.

NAPOLI – La Giornata: Finalmente buone notizie sul fronte Osimhen: domani il nigeriano dovrebbe rientrare in Italia e allenarsi con i compagni. Allenamento odierno che ha visto Demme svolgere anche lavoro personalizzato in palestra, al pari di Malcuit che lamenta un affaticamento al polpaccio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen, Mertens, Koulibaly.

PARMA – La Giornata: Bruno Alves ha suonato la carica in casa gialloblù in vista del delicatissimo incrocio con il Torino.

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Pezzella, Gervinho.

ROMA – La Giornata: El Flaco Pastore torna in gruppo dopo ben sei mesi, mentre restano a parte Mirante e Spinazzola.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Zaniolo, Mirante, Santon, Spinazzola.

SAMPDORIA – La Giornata: Prima sessione insieme ai compagni per Bereszynski che a questo punto spera già di essere convocato per la sfida con la Roma.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

Squalificati: Keita.

Infortunati: Prelec, Gabbiadini, Ferrari.

SASSUOLO – La Giornata: Sempre a scartamento ridotto Ricci e Rogerio, mentre per Djuricic e Defrel si va verso il semaforo verde.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan; Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Ricci, Rogerio.

SPEZIA – La Giornata: I più vicini al rientro sembrano essere Sena, Dell’Orco e Ferrer, tutti accompagni da un programma che prevede il graduale reinserimento in gruppo.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: Terzi.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde, Ferrer.

TORINO – La Giornata: Doppia seduta al Filadelfia per i granata: per il Parma si dovrebbe rivedere finalmente tra i convocati anche Baselli.

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti.

Squalificati: Lyanco.

Infortunati: Millico, Ansaldi, Bonazzoli.

UDINESE – La Giornata: Definitivamente in gruppo anche Deulofeu e Molina, disponibili per la sfida con la Juve.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

Squalificati: Becao.

Infortunati: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck.

VERONA – La Giornata: Prosegue il lavoro di preparazione dei gialloblù al “Paradiso”: l’obiettivo di Capodanno è recuperare Kalinic per il match contro lo Spezia.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni, Salcedo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic, Favilli, Di Carmine.