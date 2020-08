PSG Bayern Monaco, Neymar sfida Lewandowski: la qualità si scontra con la finalizzazione, sarà un match a distanza imperdibile

Una sfida a distanza tutta da vivere. Non sarà una semplice finale, ma come detto più volte ammireremo due modi di intendere diversamente il calcio, due modelli di gestione che si contrappongono tra loro in qualsiasi aspetto, dalla programmazione fino ad arrivare al calciomercato.

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco sarà una sfida a distanza anche tra due grandi giocatori ovvero Neymar da Silva Santos Júnior, noto come Neymar, e Robert Lewandowski. Anche qui siamo davanti a due modi totalmente differenti di interpretare il futbol.

DIFFERENZE – Neymar ci ha abituato al classico Joga Bonito, quel modo di fare tutto brasiliano a volte anche fastidioso e poco accettato da chi subisce il solito tunnel di troppo. I gol, però, non mancano di certo.

Per il polacco parlano invece i numeri: 236 gol in Bundesliga e 68 in Champions League in carriera, con 411 centri in totale. Le reti in stagione sono 55 in 46 partite, con ben 15 gol solo nella competizione europea. Finalizzazione contro fantasia, qualità contro fisicità. Sarà una sfida nella sfida e nessuno vuole perdersela.