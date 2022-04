PSG: con Conte pronto l’assalto a Barella

Il Paris Saint Germain e Antonio Conte pronti ad abbracciarsi: tra le richieste del tecnico leccese c’è anche Barella

Antonio Conte potrebbe lasciare il Tottenham e sposare il progetto del Paris Saint Germain. Come riporta Tuttosport, il tecnico ex Juve ed ex Inter proverebbe a convincere Nicolò Barella. Ovviamente nella lista degli intoccabili per Marotta. L’Inter preferirebbe rinunciare a Lautaro Martinez, in linea del tutto teorica. Questa la suggestione del quotidiano torinese.

«Servirebbero almeno 60 milioni, cifra che potrebbe far titubare un’Inter bisognosa di chiudere il mercato con 70 milioni in attivo e dunque obbligata a rinunciare a un pezzo da novanta. Il centrocampista, con vincolo contrattuale fino al 2026, potrebbe essere il sacrificato, anche se il club nerazzurro preferirebbe privarsi di Lautaro Martinez piuttosto che della sua instancabile dinamo, un giocatore che per Conte risulta estremamente funzionale e che al Psg non troverebbe praticamente concorrenza, viste le caratteristiche degli altri centrocampisti, escluso forse l’intermittente Idrissa Gueye»