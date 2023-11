PSG, Dembelé: «Non siamo ossessionati dalla Champions»

Ousmane Dembelé, giocatore del PSG, ha parlato a L’Equipe del momento del club parigino in campionato e in Champions

PAROLE – «Non siamo ossessionati dalla Champions League. Non è l’obiettivo principale della squadra. Prima di venire qui pensavo che si parlasse solo di Champions, ma il club non si concentra solo su quello. Troppi attaccanti? Penso che sia possibile, sia in Ligue 1 che in Champions League, avere quattro attaccanti. È una questione di tattica. Nelle prime settimane e mesi non è stato facile perché c’erano 11 nuovi giocatori, ma piano piano le cose stanno andando bene. Ci conosciamo sempre di più. Io e Luis Enrique comunichiamo molto. Ci conosciamo da molto tempo, voleva portarmi al Barcellona quando ero ancora a Rennes. Gli dissi che avrei firmato per il Dortmund. È una persona che parla molto con i suoi giocatori, è molto divertente e si aspetta molto da giocatori come me. È molto calmo, molto semplice, fa tante battute. Poi, quando si fa sul serio, cambia tutto».