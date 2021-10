In un’intervista Di Maria parla dei suoi sogni di Champions con il Psg e del suo rapporto con Messi

In un’intervista a Telefoot, Angel Di Maria ha raccontato i suoi sogni di Champions League con il Psg e del suo rapporto con Messi. Ecco le sue parole.

CHAMPIONS – «Rinuncerei a tutti i miei trofei per vincere la Champions con il Paris.Non siamo lontani dal riuscirci. A volte non serve fare una grande Champions League per vincerla. Lasciare eventualmente il Psg senza aver vinto il trofeo sarebbe molto dura».

MESSI – «Giocare con lui mi mancava. Un conto è farlo in Nazionale, ma giocare con Leo in un club è un’altra cosa. Dal giorno in cui ha iniziato fino ad oggi è sempre stato il miglior giocatore del mondo e continuerà ad esserlo. Quello che fa lui in campo, nessun altro lo fa»