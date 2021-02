Psg, Florenzi: «Le partite contro il Barcellona riescono a farti fare cose magiche»

Alessandro Florenzi ha parlato sul sito ufficiale del Paris Saint Germain in vista del match di Champions League contro il Barcellona

«Ho tanti ricordi contro il Barcellona quando giocavo con la Roma. Il primo è il gol che ho segnato contro di loro da metà campo. Il secondo è quando siamo tornati dai quarti di finale quando li abbiamo battuti 3-0. È stata una serata memorabile che passerà alla storia della Roma. Ogni volta che ci penso, mi vengono i brividi. In alcune partite, la mente è più importante del fisico. Ci sono partite in cui hai i tifosi dietro di te per 90 minuti, che riescono a farti fare cose magiche. La mente può essere ciò che ti fa vincere una partita»