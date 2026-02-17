Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedere

Psg, quale sarà il futuro di Marquinhos? Ha replicato così alle sirene dall’Arabia Saudita ma spunta questo possibile scenario

Nel turbinio del calciomercato internazionale, dove le bandiere ammainate sono ormai all’ordine del giorno, Parigi si tiene stretta la sua colonna portante. La storia d’amore tra il Paris Saint-Germain e Marquinhos non sembra destinata ai titoli di coda, almeno non nell’immediato. Il difensore centrale brasiliano ha le idee chiare sul suo futuro, nonostante le sirene miliardarie che continuano a suonare da Oriente.

Un legame solido fino al 2028

Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano francese L’Équipe, il legame tra il club della capitale e il giocatore è più saldo che mai. Marquinhos, che ha un contratto in scadenza nel 2028, continua a godere di una stima incondizionata sia da parte della dirigenza qatariota che all’interno dello spogliatoio, dove è considerato un punto di riferimento imprescindibile anche dagli ex compagni che hanno lasciato la Francia. La sua volontà è quella di onorare la maglia Rouge-et-Bleu, respingendo al mittente le lusinghe di altre big europee: per il brasiliano, in Europa esiste solo il PSG.

La tentazione araba e l’opzione Qatar

Tuttavia, il mercato è materia liquida e le strategie possono evolvere. Corteggiato insistentemente dai club dell’Arabia Saudita per diverse sessioni di mercato, Marquinhos ha finora declinato ogni offerta proveniente dalla Saudi Pro League. C’è però uno scenario alternativo che il giocatore non esclude a priori. Sempre secondo le indiscrezioni de L’Équipe, se dovesse lasciare Parigi prima della scadenza naturale del contratto o al termine dello stesso, l’unica destinazione presa in considerazione sarebbe il Qatar. Una scelta che avrebbe senso logico, visti gli stretti legami tra la proprietà del PSG (QSI) e il campionato locale. La situazione potrebbe evolversi concretamente la prossima estate, quando il difensore avrà 32 anni e potrebbe iniziare a pianificare l’ultimo grande contratto della carriera in un contesto meno stressante della Champions League, ma pur sempre “in famiglia”.