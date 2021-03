Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Barcellona: le sue dichiarazioni

«Siamo pronti per ogni situazione, avevo più apprensione per la partita contro il Brest perché a volte contro queste squadre manca un po’ di concentrazione, mentre contro squadre come quella catalana tutti sono pronti, motivati e concentrati al 200%».