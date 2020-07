Psg, Icardi: «Il Parco dei Principi è impressionante»

Mauro Icardi, attaccante del Psg, ha risposto ad alcune domande dei tifosi del club parigino

PARCO DEI PRINCIPI – «È stato impressionante sin dalla prima volta, da quando sono uscito per la prima volta per scaldarmi sono stato accolto molto bene. E questo cambia tutto. È importante per un giocatore sentire i tifosi, le urla, le canzoni. È impressionante».

ISPIRAZIONE – «L’attaccante che mi piaceva da giovane è sempre stato Batistuta perché era un attaccante argentino e l’ho sempre visto come un idolo».

DOPPIETTA AL MARSIGLIA – «Segnare una doppietta nel mio primo Classique è stata un’emozione unica perché mi piace giocare queste partite che per me sono le più belle del campionato. Ho vissuto già altri derby e ho avuto la possibilità di segnare, farlo in Francia è stato emozionante».