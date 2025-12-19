PSG, che tegola per Luis Henrique! Stop per Safonov: frattura alla mano dopo i rigori parati al Flamengo

PSG, infortunio per il portiere Safonov: mano fratturata dopo la notte dei rigori parati al Flamengo. Tutti i dettagli

Il PSG festeggia ancora il trionfo in Coppa Intercontinentale, ma deve fare i conti con una brutta notizia. Matvei Safonov, eroe della finale contro il Flamengo, sarà infatti costretto a fermarsi per circa un mese a causa di una frattura alla mano sinistra, arrivata nel momento migliore della sua stagione.

A Doha, Luis Enrique gli aveva affidato la porta nella notte più importante, scelta rivelatasi decisiva per il successo parigino. Safonov ha sfoderato una prestazione straordinaria, respingendo quattro rigori — quelli di Saul, Pedro, Pereira e Araujo — grazie anche agli appunti preparati in anticipo e nascosti nell’asciugamano.

Arrivato nel 2024 dal Krasnodar come vice di Gianluigi Donnarumma, poi trasferitosi al Manchester City, il classe ’99 era riuscito a ritagliarsi spazio e continuità proprio mentre le gerarchie interne del PSG vivevano una fase delicata. La finale vinta contro il Flamengo aveva ulteriormente rafforzato la sua candidatura come alternativa credibile a Chevalier, nonostante qualche tensione emersa tra i due nel post‑gara.

Ora però l’infortunio rischia di rallentare la sua ascesa. Le quattro settimane di stop potrebbero congelare i progressi mostrati finora e costringere Luis Enrique a rivedere le proprie scelte nel breve periodo.

