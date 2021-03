Psg, Keylor Navas: «Neymar? Importante che rientri al 100%»

Keylor Navas parla alla vigilia della gara contro il Barcellona: ecco le dichiarazioni del portiere del Paris Saint Germain

PASSAGGIO DEL TURNO – «Siamo motivati ​​e concentrati per affrontare la partita con la massima responsabilità possibile. Siamo chiari che per essere nella fase successiva dobbiamo vincere la partita. Giocheremo con la stessa voglia del Camp Nou e, se può, anche un po’ di più. Siamo pronti ad affrontare questo tipo di partita. Abbiamo fatto un’ottima partita, penso che abbiamo una grande squadra, con buoni giocatori, che hanno una grande capacità di affrontare queste partite. Ci fidiamo di ciò per cui abbiamo lavorato».

NEYMAR – «La cosa migliore per tutti è che sia al 100%. Ci sono altri giocatori che aspettano un’opportunità e speriamo che sia così domani».

MESSI – «Il giocatore che non è motivato per una partita come domani avrà problemi. Devono provare a fare il loro gioco, ma la nostra motivazione sarà grande. Andremo in campo per approfittarne».