PSG in controtendenza: le big europee spendono milioni, i parigini invece...

PSG in controtendenza sul mercato: le altre big spendono milioni per rinforzarsi, i francesi invece aspettano e hanno altre priorità

Mentre le grandi d’Europa si muovono a colpi di milioni per rinforzarsi in vista della nuova Champions League, il PSG – campione in carica – osserva in silenzio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club parigino non ha ancora investito un solo euro in questa sessione di mercato, a fronte di un attivismo sfrenato da parte di inglesi, spagnoli e tedeschi. La Premier League sta superando il miliardo di spesa, il Barcellona ha aggiunto Rashford a un attacco già stellare, il Real Madrid si è rinforzato con Alexander-Arnold e punta su giovani come Huijsen e Mastantuono, mentre il Bayern Monaco cerca il post-Musiala.

Il PSG, al contrario, sembra aver cambiato filosofia dopo anni di esagerazioni. Niente più collezioni di star: ora l’obiettivo è consolidare il gruppo vincente dell’ultima stagione, quella in cui ha conquistato l’Europa dopo l’addio di Mbappé. Il primo e finora unico innesto è stato il 19enne portiere Renato Marin, ex Roma, cresciuto tra Italia e Brasile. Sul mercato in entrata, i nomi accostati sono tutti giovanissimi: il difensore ucraino Illia Zabarnyj (22 anni, Bournemouth) è vicino, ma il Tottenham è pronto a rilanciare. L’altro profilo è Rodrigo Mora, trequartista 18enne del Porto già paragonato a Ronaldo per precocità: un talento che il PSG sogna di affiancare a Barcola, Kvaratskhelia e Doué, ma senza fretta.

Intanto, come sottolinea ancora la Gazzetta, Luis Campos è al lavoro soprattutto sul fronte uscite. Via Asensio e Skriniar (Fenerbahçe), destinati a seguire altri esuberi di lusso come Kolo Muani – Che la Juve rivorebbe anche il prossimo anno – e Renato Sanches. Sul fronte rinnovi, si lavora per blindare Dembélé, Barcola e Doué, già sotto contratto fino al 2028-29, ma ora desiderosi di un adeguamento. Più complicata la trattativa per Donnarumma, che tra un anno potrebbe liberarsi a parametro zero.

Mentre tutti acquistano, il PSG sfoltisce, forte di una convinzione nuova: la Champions si può vincere anche senza fare la voce grossa sul mercato.