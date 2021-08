Psg, Messi: «Felice di essere qui, credo molto nel progetto»

In occasione della presentazione del Psg dei nuovi acquisti, Lionel Messi ha parlato del suo arrivo a Parigi: le sue parole

Seconda gara di campionato per il Psg. Prima di scendere in campo con lo Strasburgo, il club ha presentato i suoi nuovi acquisti ai tifosi, tra cui Lionel Messi. L’argentino ha dichiarato:

«E’ stata una settimana speciale per me, essere accolto in questo modo è incredibile. Ringrazio Parigi, sono davvero felice di essere qui. Non vedo l’ora di vivere questo nuovo progetto, ho voglia di entrare in campo e sfruttare al massimo questa stagione. Credo molto in questo progetto».